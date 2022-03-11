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Происшествия / Преступление

В Великих Луках за взятку задержали декана одного из псковских вузов

11 марта 2022 года, 11:59

Декана одного из высших образовательных учреждений Псковской области задержали за взятку в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В Великих Луках за взятку задержали декана одного из псковских вузов

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Противоправную деятельность 56-летнего декана одного из высших образовательных учреждений Псковской области пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Великие Луки. 

В ходе следственных мероприятий было установлено, что руководитель факультета за денежное вознаграждение способствовал получению студентами положительных оценок экзамен без его сдачи. Оперативники задокументировали два факта передачи взяток общей суммой 30 тыс. рублей.

По материалам ОМВД России по городу Великие Луки следственные органы Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовные дела в рамках ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Руководителю факультета грозит до восьми лет лишения свободы.

На данный момент полицейские и следователи собирают доказательную базу и устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

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