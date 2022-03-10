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Общество / Здоровье

В Псковской области обсуждается смягчение ковидограничений

10 марта 2022 года, 20:07

«Обсуждаем пакет решений по смягчению противовирусных мер», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, подчеркнув очеидную положительную тенденцию по снижению заболеваемости.

В регионе продолжается прививочная кампания. За минувшие сутки, 9 марта, первую прививку сделали 200 человек (всего 292 тыс. 284), вторую — 173 (290 тыс. 571). Ревакцинировались за прошедшие день 45 жителей Псковской области (всего 46 тыс. 129).

Расход поступившей вакцины составляет 80,7%.

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