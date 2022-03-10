Украинские медиа распространяют фейки о бомбежке роддома в Мариуполе

В результате информационной войны появляется огромное количество фейков, которые с каждым разом становятся искуснее. Их авторы давят на слабые места аудитории, чтобы манипулировать их чувствами и эмоциями.

Так, украинские медиа распространяют ложную информацию о том, что российская авиация разбомбила детскую больницу в Мариуполе, а в Телеграм-каналах сообщается информация о жертвах и пострадавших.

Данная информация является фейком, поскольку еще 8 марта официальный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в медучреждении отсутствуют персонал и пациенты. Он также добавил, что, по словам местных жителей, персонал выгнали из роддома, после чего украинские военные организовали там огневые точки.

Кроме того, по свидетельству военных корреспондентов, роддом в Мариуполе с начала военной операции заняли две роты 36 бригады морской пехоты. Пациенты и персонал были отправлены либо по другим объектом, либо домой.

Министерство обороны РФ еще 5 марта сообщало, что нацбатальоны вели огонь по войскам ДНР, которые вошли в Мариуполь, из школ, детских садов, больниц и роддомов.

Помимо этого, заметны и несоответствия распространяющейся в Интернете информации.

Для начала новость об этом появилась накануне в середине дня, однако кадры с роженицами, которые пострадали, появились позже и стали распространяться 9 марта вечером. При реальном присутствии на месте рожениц служба спасения и очевидцы сразу бы сфотографировали это на телефон. Помимо этого, если бы бомбили действующий роддом, то было бы огромное количество погибших и пострадавших, а также большое количество фото- и видеоматериалов с украинской стороны, демонстрирующих это. Взрыв произошел во внутреннем дворе, однако там нет следов крови даже людей, которые могли пострадать от стекла. Также, распространяется информация о десятках погибших и пострадавших, но на место приехала лишь одна скорая, которая попала на фото. Помимо прочего, эксперты заключили, что форма и размеры воронки не соответствуют повреждениям здания и автомобилей, зафиксированных на фото.

Все эти несоответствия приводят к выводу о том, что данная фейковая новость создана для дискредитации Россию в глазах мирового сообщества.