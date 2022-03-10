Александр Захаров: Сложившаяся на Украине ситуация была крайне опасна для России

«Ситуация, которая сложилась на Украине, была для России крайне опасной. Поэтому я поддерживаю в целом действия нашего президента, власти нашей страны», - заявил «Псковской правде» член Общественной палаты Псковской области Александр Захаров. Он отметил, что опасным было расширение блока НАТО, концентрация военной техники у границ.

Ситуацию, которая на протяжении восьми лет была в ДНР и ЛНР, Александр Захаров назвал нарушением прав человека. «Когда русскоговорящему населению запрещают говорить на русском, когда вводят законы, которые ущемляют права проживавших там граждан Российской Федерации - те действия, которые проводили украинские власти, были направлены на уничтожение населения на территории республик», - подчеркнул член Общественной палаты Псковской области.

Он заявил, что сейчас вооружённые силы РФ спасают жителей ДНР и ЛНР. «Эта спецоперация была просто необходима: если бы не мы, это было бы против нас», - заключил Александр Захаров.