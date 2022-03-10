Для туристических объектов в России введут нулевую ставку НДС

Введение нулевой ставки НДС для инвестирующих в создание туристических объектов компаний поддержали в Правительстве РФ. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для инвесторов, которые занимаются строительством, арендодательством и управлением туристическими объектами введут нулевую ставку НДС. Срок её действия – пять лет с момента ввода объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

Владельцы уже действующих гостиниц тоже смогут получить льготный НДС, который будет действовать до 30 июня 2027 года.

Заместитель Председателя Правительства отмечает, что в ближайшее время при сложившихся обстоятельствах ожидается серьезное превышение спроса на отдых в России над предложением.

«Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для её ускоренного развития. Первые пять лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определён ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны» – заявил Дмитрий Чернышенко и добавил, что также считает важным создать условия, чтобы сдерживать ценообразование в гостиницах, и сохранить рабочие места в индустрии в текущей деятельности организаций.

Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, решение о «нулевом» НДС совместно с мерами национального проекта по туризму дадут возможность сделать отрасль более конкурентоспособной, а также привлечь новых инвесторов. Кроме того, это позволит решить вопрос с острым дефицитом современных качественных отелей, являющийся одним из основных проблем российского туризма. Зарина Догузова также подчеркнула, что в России на сегодняшний день действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства, составляющая 20%.

При введении нулевой ставки НДС налоговые расходы в России составят примерно 16-19 млрд рублей по оказанию услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и кемпингах.