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Общество / Здоровье

Международные фармкомпании продолжают осуществлять поставки в Россию

10 марта 2022 года, 16:25

Осуществление поставок лекарств от ведущих международных фармацевтических компаний в Россию продолжается. Случаев отказа с их стороны пока не было. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимира Шипкова.

Международные фармкомпании продолжают осуществлять поставки в Россию

Шипков подчеркнул, что на данный момент нет даже признака того, что в поставках лекарственных средств откажут. На минувшей неделе спикер в письменной форме проинформировал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главу Минпромторга Дениса Мантурова, что международная индустрия подтвердила свою готовность продолжать осуществлять поставки лекарств в Россию.

Владимир Шипков подчеркнул, что проблемы с поставками препаратов возникают из-за транспортных и логистических трудностей. Исполнительный директор AIPM сообщил, что ситуация постоянно меняется, однако на данный момент индустрия в основном самостоятельно решает задачи с поставками посредством разных форм и подходов. Он также заметил, что до сих пор поставки удавалось не слишком затягивать.

«Мы подтверждаем свою готовность продолжать поставки не только на уровне локальных офисов, но и на уровне глобальной индустрии», – заявил Шипков и добавил, что в Европейскую комиссию уже обратились европейские, международные коллеги с просьбой не распространять санкции на лекарства и медицинские изделия, а также по возможности предоставить «зеленые коридоры» поставок, которые уже были отрегулированы при первой волне борьбы с коронавирусом.

«Это говорит о том, что не только на уровне локальных офисов, но и на уровне штаб-квартир и глобальных наших ассоциаций в Европе и в мире такая приверженность к выполнению этой миссии закреплена в официальных письмах», – подчеркнул исполнительный директор.

По его словам, Ассоциации международных фармацевтических производителей пристально и профессионально мониторит все поставки. .

«Мы ввели круглосуточный режим мониторинга, анализируем дополнительные возможности с диверсификацией каналов поставки, и намерены при необходимости решать возникающие проблемы в диалоге с российскими регуляторами», – пояснил Владимир Шипков.

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