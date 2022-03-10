Международные фармкомпании продолжают осуществлять поставки в Россию

Осуществление поставок лекарств от ведущих международных фармацевтических компаний в Россию продолжается. Случаев отказа с их стороны пока не было. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимира Шипкова.

Шипков подчеркнул, что на данный момент нет даже признака того, что в поставках лекарственных средств откажут. На минувшей неделе спикер в письменной форме проинформировал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главу Минпромторга Дениса Мантурова, что международная индустрия подтвердила свою готовность продолжать осуществлять поставки лекарств в Россию.

Владимир Шипков подчеркнул, что проблемы с поставками препаратов возникают из-за транспортных и логистических трудностей. Исполнительный директор AIPM сообщил, что ситуация постоянно меняется, однако на данный момент индустрия в основном самостоятельно решает задачи с поставками посредством разных форм и подходов. Он также заметил, что до сих пор поставки удавалось не слишком затягивать.

«Мы подтверждаем свою готовность продолжать поставки не только на уровне локальных офисов, но и на уровне глобальной индустрии», – заявил Шипков и добавил, что в Европейскую комиссию уже обратились европейские, международные коллеги с просьбой не распространять санкции на лекарства и медицинские изделия, а также по возможности предоставить «зеленые коридоры» поставок, которые уже были отрегулированы при первой волне борьбы с коронавирусом.

«Это говорит о том, что не только на уровне локальных офисов, но и на уровне штаб-квартир и глобальных наших ассоциаций в Европе и в мире такая приверженность к выполнению этой миссии закреплена в официальных письмах», – подчеркнул исполнительный директор.

По его словам, Ассоциации международных фармацевтических производителей пристально и профессионально мониторит все поставки. .

«Мы ввели круглосуточный режим мониторинга, анализируем дополнительные возможности с диверсификацией каналов поставки, и намерены при необходимости решать возникающие проблемы в диалоге с российскими регуляторами», – пояснил Владимир Шипков.