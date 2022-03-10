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Общество / Здоровье

Более 420 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

10 марта 2022 года, 13:20

За минувший день, 9 марта, в Псковской области коронавирусом заразились еще 424 человека. Общее число заболевших составляет 103 тыс. 168, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Более 420 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

Фото Дарьи Хватковой

78 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Пскове (всего 32 тыс. 967), 65 – в Островском районе (всего 4 тыс. 848), 55 – в Великих Луках (всего 16 тыс. 135), 32 – в Новосокольническом районе (всего 3 тыс. 23), 26 – в Дедовичском районе (всего 2 тыс. 540).

В Опочецком районе коронавирус зарегистрировали у 18 местных жителей (всего 3 тыс. 87), в Порховском (всего 3 тыс. 487) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 358) районах – у 17, в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 675) – у 16, в Псковском (всего 8 тыс. 438) и Новоржевском (всего 1 тыс. 61) районах – у 15, в Печорском районе (всего 2 тыс. 322) – у десяти.

По восемь человек добавились в общую ковидстатистику в Невельском (всего 4 тыс. 651) и Усвятском (всего 633) районах, по семь – в Палкинском (всего 961) и Куньинском (всего 901) районах, шесть – в Плюсском районе (всего 1 тыс. 620).

В Великолукском (всего 2 тыс. 549), Бежаницком (всего 1 тыс. 267) и Локнянском (всего 997) районах выявили по пять новых случаев заболевания, в Себежском (всего 2 тыс. 451) и Пыталовском (всего 1 тыс. 409) районах – по четыре, в Красногородском районе (всего 872) – один.

С начала пандемии из медицинских учреждений Псковской области в связи с излечением от коронавирусной инфекции выписались 89 тыс. 623 человека, из них 1 тыс. 191 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 633 псковича, в том числе пять – за прошедший день. На лечении от коронавируса в Псковской области в настоящее время находятся 3 тыс. 625 человек. Из них 335 человек проходят его в стационаре, а 3 тыс. 290 – амбулаторно.

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