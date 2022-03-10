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Общество / Здоровье

Ни один класс в Псковской области не закрыт на карантин из-за COVID-19

10 марта 2022 года, 10:02

На карантин из-за коронавирусной инфекции в школах и детских садах Псковской области не закрыт ни один класс и ни одна группа. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Ни один класс в Псковской области не закрыт на карантин из-за COVID-19

Фото Дарьи Хватковой

Из-за ОРВИ на карантине находится один класс в школе в Великих Луках.

Коронавирусом в Псковской области в настоящее время болеют 17 воспитателей и 28 учителей.

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