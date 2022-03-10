Ни один класс в Псковской области не закрыт на карантин из-за COVID-19

На карантин из-за коронавирусной инфекции в школах и детских садах Псковской области не закрыт ни один класс и ни одна группа. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.
На карантин из-за коронавирусной инфекции в школах и детских садах Псковской области не закрыт ни один класс и ни одна группа. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.
Из-за ОРВИ на карантине находится один класс в школе в Великих Луках.
Коронавирусом в Псковской области в настоящее время болеют 17 воспитателей и 28 учителей.