С 9 марта возобновляется оказание плановой первичной помощи в Псковской области

С 9 марта в Псковской области возобновляется оказание плановой первичной помощи населению, в том числе первичной специализированной медико-санитарной. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Однако в Пскове и Великих Луках остаются частичные ограничения на плановый прием врачей и фельдшеров, врачей-специалистов, подчеркнул глава региона.

Во всех медицинских организациях Псковской области возобновили углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса, на которую можно записаться через регистратуру.

Помимо этого, как сообщил Михаил Ведерников, возобновили предварительные и периодические медосмотры, а также все виды медицинского освидетельствования на право владения оружием, водительские удостоверения и так далее.

Глава региона также подчеркнул, что время работы поликлиник изменилось. Теперь с понедельника по четверг они принимают с 8:00 до 20:00; в пятницу – с 8:00 до 19:00; в суббота - с 8:00 до 16:00 и в воскресенье - с 8:00 до 15:00.