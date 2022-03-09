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Общество / Здоровье

С 9 марта возобновляется оказание плановой первичной помощи в Псковской области

9 марта 2022 года, 17:44

С 9 марта в Псковской области возобновляется оказание плановой первичной помощи населению, в том числе первичной специализированной медико-санитарной. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

С 9 марта возобновляется оказание плановой первичной помощи в Псковской области

Фото: Александр Сидоренко

Однако в Пскове и Великих Луках остаются частичные ограничения на плановый прием врачей и фельдшеров, врачей-специалистов, подчеркнул глава региона.

Во всех медицинских организациях Псковской области возобновили углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса, на которую можно записаться через регистратуру.

Помимо этого, как сообщил Михаил Ведерников, возобновили предварительные и периодические медосмотры, а также все виды медицинского освидетельствования на право владения оружием, водительские удостоверения и так далее.

Глава региона также подчеркнул, что время работы поликлиник изменилось. Теперь с понедельника по четверг они принимают с 8:00 до 20:00; в пятницу – с 8:00 до 19:00; в суббота - с 8:00 до 16:00 и в воскресенье - с 8:00 до 15:00.

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