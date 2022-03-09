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Культура / Театр

Цены на билеты в Псковской филармонии повышать не планируют

9 марта 2022 года, 16:26

Псковская областная филармония не планирует повышать цены на билеты. Об этом руководитель Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Цены на билеты в Псковской филармонии повышать не планируют

Фото: Александр Сидоренко

«На фестиваль русской музыки мы взяли цены прошлого года, инфляция и внешние факторы не сыграли роли», – подчеркнул он.

По словам Сергея Жаворонка, в филармонии цены остаются на уровне 2020 года, и за это время удорожания не происходило.

«Мы не планируем повышение цен. Сейчас мы должны подстраиваться под зрителей, чтобы держать интерес», – отметил он.

Главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский также подчеркнул, что в настоящий момент главная задача – это вернуть публику в зал. Он также считает, что сейчас нужно искать новые форматы для расширения аудитории.

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