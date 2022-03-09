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Общество / Здоровье

30 мая для псковских школьников закончится учебный год

9 марта 2022 года, 12:49

Для всех образовательных учреждений Пскова учебный год закончится 30 мая. Об этом начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко сообщила в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 марта.

30 мая для псковских школьников закончится учебный год

Она отметила, что все школы на каникулы уходят планово в соответствии с установленными графиками, учебный график стабильный. Последние звонки для 9 и 11 классов запланированы в областном центре на 25 мая.

Анна Кузыченко подчеркнула, что дистанционное обучение и дополнительные каникулы не внесли изменений в учебный год и не продлили его. «Все уходят на каникулы планово, родители и дети могут строить планы по поводу поступления и обучения», – уточнила она.

Спикер также отметила, что образовательные учреждения Пскова уже в основном перешли на единую систему, представляющую собой платформу в рамках конкретной школы. По её словам, на школьных сайтах вывешивают расписания уроков и необходимые ссылки, что позволяет управлению образования и любому желающему из родителей выйти на урок и «присутствовать на нем».

«Выходы на уроки со стороны управления образования, кураторов позволили понять, что мы готовы, профессионально работаем на дистанционке, наши педагоги слышат родителей, учитывают замечания», – отметила Анна Кузыченко и добавила, что считает дистанционное обучение необходимым, но не приоритетным.

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