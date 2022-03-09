Еще 233 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За прошедший день, 8 марта, в Псковской области коронавирусом заразились еще 233 человека. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 53 местных жителя (всего 32 тыс. 889), в Пыталовском районе – 41 (всего 1 тыс. 405), в Псковском районе – 29 (всего 8 тыс. 423). 16 подтвержденных случаев зафиксировали в Себежском районе (всего 2 тыс. 447), по 13 – в Островском (всего 4 тыс. 783) и Бежаницком (всего 1 тыс. 262) районах, 11 – в Палкинском районе (всего 954).

В Гдовском (всего 1 тыс. 755) и Локнянском (всего 992) районах коронавирус зарегистрировали у девяти человек, в Великолукском районе – у шести (всего 2 тыс. 544), в Дедовичском (всего 2 тыс. 514), Печорском (всего 2 тыс. 12) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 262) районах – по пять.

По четыре новых случая заражения выявили в Новосокольническом (всего 2 тыс. 991) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 341) районах, три – в Порховском районе (всего 3 тыс. 470), по два – в Невельском (всего 4 тыс. 643) и Опочецком (всего 3 тыс. 69) районах, по одному – в Плюсском (всего 1 тыс. 614), Новоржевском (всего 1 тыс. 46) и Куньинском (всего 894) районах.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 102 тыс. 744 человека, выздоровели – 88 тыс. 432, из них 1 тыс. 159 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 628 псковичей, шесть – за минувшие сутки. В настоящее время на амбулаторном лечении от коронавируса в регионе находится 3 тыс. 881 человек. 386 псковичей проходят его в стационаре.