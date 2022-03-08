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Общество / Здоровье

Более 450 жителей Псковской области заразились коронавирусом 7 марта

8 марта 2022 года, 15:14

За минувшие сутки, 7 марта, в Псковской области зарегистрировали еще 451 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Более 450 жителей Псковской области заразились коронавирусом 7 марта

Фото Андрея Степанова

231 местный житель заразился коронавирусом в Пскове (всего 32 тыс. 836), 41 – в Невельском районе (всего 4 тыс. 641), 30 – в Великих Луках (всего 16 тыс. 80), 29 – в Псковском районе (всего 8 тыс. 394), 25 – в Себежском районе (всего 2 тыс. 431), 22 – в Дновском районе (всего 853).

В Бежаницком районе в общую статистику по коронавирусу добавились 17 человек (всего 1 тыс. 249), в Гдовском районе – 11 (всего 1 тыс. 746), в Опочецком районе – десять (всего 3 тыс. 67), в Пушкиногорском районе – семь (всего 1 тыс. 337), в Дедовичском районе – шесть (всего 2 тыс. 509).

По четыре подтвержденных случая выявили в Новоржевском (всего 1 тыс. 45) и Усвятском (всего 625) районах, по три – в Новосокольническом (всего 2 тыс. 987), Пустошкинском (всего 1 тыс. 257), Локнянском (всего 983) и Красногородском (всего 871) районах, два – в Порховском районе (всего 3 тыс. 467).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 102 тыс. 511 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 87 тыс. 273, в том числе 1 тыс. 187 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 622 псковича, шесть – за прошедший день. На лечении от коронавируса в регионе на данный момент находится 4 тыс. 241 человек, из них 365 – в стационаре, 3 тыс. 876 – амбулаторно. 

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