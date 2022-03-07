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Общество / Здоровье

Псковский врач рассказала, какие исследования показаны пожилым людям после перенесенного коронавируса

7 марта 2022 года, 16:50

Об анализах и исследованиях, которые показаны пожилым людям после перенесенного коронавируса, в своем профиле в Instagram рассказала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

Псковский врач рассказала, какие исследования показаны пожилым людям после перенесенного коронавируса

Фото из Instagram-аккаунта Анастасии Повторейко

По ее словам, пожилым людям после перенесенного COVID-19 показана углубленная диспансеризация, которая будет проходить в два этапа.

Первый этап, состоящий из семи исследований, включает в себя общий и биохимический анализ крови, тест с шестиминутной ходьбой, измерение сатурации (насыщения крови кислородом), рентген грудной клетки, спирометрию, которая позволит оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также прием терапевта.

Для тех, кто ранее переболел коронавирусом, дополнительно необходимо будет сдать анализ на определение концентрации D-димера в крови. Это исследование поможет выявить, при наличии, признаки тромбообразования.

«При наличии показаний врач может направить пациента на дополнительные исследования: эхокардиографию, томографию легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей», – сообщила Анастасия Повторейко. 

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