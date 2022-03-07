Еще 634 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За минувший день, 6 марта, в Псковской области подтвердились еще 634 случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составило 102 тыс. 60 человек, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове коронавирусом заразились еще 188 местных жителей (всего 32 тыс. 605), в Великих Луках – 73 (всего 16 тыс. 50), в Островском районе – 53 (всего 4 тыс. 770), в Псковском (всего 8 тыс. 365) и Порховском (всего 3 тыс. 456) районах – по 41.

34 подтвержденных случая заболевания зафиксировали в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 659), 33 – в Печорском районе (всего 2 тыс. 307), 32 – в Дедовичском районе (всего 2 тыс. 503), 31 – в Невельском районе (всего 4 тыс. 600), 22 – в Плюсском районе (всего 1 тыс. 613).

В Пушкиногорском районе в общую ковидстатистику добавились 12 человек (всего 1 тыс. 330), в Новосокольническом (всего 2 тыс. 984) и Великолукском (всего 2 тыс. 538) районах – по 11, в Опочецком (всего 3 тыс. 57) и Гдовском (всего 1 тыс. 735) районах – по десять, в Себежском районе – девять (всего 2 тыс. 406).

По шесть случаев заражения выявили в Куньинском (всего 893) и Красногородском (всего 868) районах, пять – в Новоржевском районе (всего 1 тыс. 41), четыре – в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 254), два – в Дновском районе (всего 831).

С начала пандемии от коронавируса в Псковской области вылечились 88 тыс. 86 человек, из них 1 тыс. 202 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 616 жителей региона, восемь – за прошедший день. На лечении от коронавирусной инфекции в Псковской области в настоящее время находятся 4 тыс. 270 человек. 3 тыс. 909 жителей региона проходят его амбулаторно, 361 – в стационаре.