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Общество / Здоровье

Ведерников: Динамика прививочной кампании существенно снизилась

6 марта 2022 года, 17:14

 «Динамика прививочной кампании существенно снизилась. Используйте период спада заболеваемости, чтобы защитить своё здоровье, но что еще важнее – убедите сделать прививку своих пожилых родственников», – призвал губернатор Михаил Ведерников на своем Instagram-аккаунте.

За минувшие сутки, 5 марта, первую прививку от коронавируса сделал 121 человек (всего 291 тыс. 941 человек), вторую – 92 (всего 290 тыс. 295). Ревакцинацию прошли 46 тыс. 32 человека, в том числе 81 – вчера.

Расход поступившей вакцины составляет 80,7%.

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