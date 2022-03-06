706 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области 5 марта

В Пскове (всего 32 тыс. 417) заболели ковидом 167 человек, в Великих Луках (всего 15 тыс. 977) – 75, в Пыталовском (всего 1 тыс. 364) – 28. По 44 местных жителя заразились в Невельском (всего 4 тыс. 569) и Псковском (всего 8 тыс. 324) районах, в Опочецком районе (всего 3 тыс. 47) заболели 37 человек, в Дновском (всего 829) и Себежском (всего 2 тыс. 397) районах – по 30.

27 новых случаев зафиксировано в Плюсском районе (всего 1 тыс. 591), 26 – в Новосокольническом (всего 2 тыс. 973). В Гдовском (всего 1 тыс. 725) и Порховском (всего 3 тыс. 424) районах заболели по 23 человека. В Дедовичском (всего 2 тыс. 471) районе зафиксировано 22 новых случая, в Островском районе (всего 4 тыс. 717) – 21. По 19 заразившихся в Локнянском (всего 980) и Палкинском (всего 943) районах, 14 – в Пушкиногорском (всего 1 тыс. 318), по 11 – в Куньинском (всего 887) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 250).

В Печорском районе (всего 2 тыс. 274) коронавирус диагностировали у 10-ти местных жителей, в Новоржевском (всего 1 тыс. 36) – у девяти, в Великолукском (всего 2 тыс. 527) – у семи, в Красногородском (всего 862) – у пяти, в Усвятском районе (всего 621) – у троих и в Бежаницком (всего 1 тыс. 232) – у одного.

Всего за время пандемии заболели 101 тыс. 426 жителя региона. Сейчас на лечении от ковида находятся 4 тыс. 250 жителей Псковской области: из которых 3 тыс. 881 – амбулаторно и 369 – стационарно. Выздоровело за минувшие сутки 1 тыс. 195 человек (всего 84 тыс. 884). Скончались 1 тыс. 608 жителей региона, пять из них 5 марта.