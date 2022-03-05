Более 750 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

За минувший день, 4 марта, в Псковской области зафиксировали еще 751 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую статистику по коронавирусу добавились еще 250 местных жителей (всего 32 тыс. 250), в Великих Луках – 151 (всего 15 тыс. 902), в Островском районе – 54 (всего 4 тыс. 696), в Себежском районе – 39 (всего 2 тыс. 367), в Псковском районе – 35 (всего 8 тыс. 280), в Невельском районе – 28 (всего 4 тыс. 525).

По 20 подтвержденных случаев заболевания выявили в Порховском (всего 3 тыс. 401) и Куньинском (всего 876) районах, 17 – в Дедовичском районе (всего 2 тыс. 449), по 15 – в Гдовском (всего 1 тыс. 702) и Усвятском (всего 618) районах, 14 – в Опочецком районе (всего 3 тыс. 10), 12 – в Новосокольническом (всего 2 тыс. 947) и Новоржевском (всего 1 тыс. 27).

В Пушкиногорском (всего 1 тыс. 304) и Палкинском (всего 924) районах коронавирусом заразились по 11 человек, в Великолукском районе (всего 2 тыс. 520) – десять, в Печорском районе – девять (всего 2 тыс. 264). Шесть новых случаев зафиксировали в Плюсском районе (всего 1 тыс. 564), пять – в Красногородском районе (всего 857), по четыре – в Пустошкинском (всего 1 тыс. 239) и Дновском (всего 799) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 100 тыс. 720 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 83 тыс. 689, в том числе 1 тыс. 209 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 603 псковича, из них семь – за прошедший день. На лечении от коронавируса на данный момент находятся 4 тыс. 462 жителя региона. 384 человека проходят его стационарно, 4 тыс. 78 – амбулаторно.