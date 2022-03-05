Мужчина умер от ножевого ранения в грудь в Усвятском районе

4 марта 2022 года правоохранительным органам сообщили о трупе 32-летнего мужчины с ножевым ранением в груди, найденного в доме в деревне Усвятского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области. Было возбуждено уголовное дело.