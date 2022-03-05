Мужчина умер от ножевого ранения в грудь в Усвятском районе

4 марта 2022 года правоохранительным органам сообщили о трупе 32-летнего мужчины с ножевым ранением в груди, найденного в доме в деревне Усвятского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области. Было возбуждено уголовное дело.
Фото: Дарья Хваткова
Следователи считают, что убийцей является 36-летняя приятельница погибшего. Вместе с ней он пребывал в гостях у знакомых. В результате ссоры женщина схватила нож и нанесла удар в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте.
Подозреваемую задержали в процессуальном порядке. Выясняются все обстоятельства преступления.