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Происшествия / Преступление

Мужчина умер от ножевого ранения в грудь в Усвятском районе

5 марта 2022 года, 10:25

4 марта 2022 года правоохранительным органам сообщили о трупе 32-летнего мужчины с ножевым ранением в груди, найденного в доме в деревне Усвятского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области. Было возбуждено уголовное дело.

Мужчина умер от ножевого ранения в грудь в Усвятском районе

Фото: Дарья Хваткова

Следователи считают, что убийцей является 36-летняя приятельница погибшего. Вместе с ней он пребывал в гостях у знакомых. В результате ссоры женщина схватила нож и нанесла удар в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемую задержали в процессуальном порядке. Выясняются все обстоятельства преступления.

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