Михаил Ведерников: Мы научились работать в экстремальных условиях, справимся и теперь

«Мы с вами вместе успешно прошли испытание пандемией, научились работать в сложных, экстремальных условиях. Справимся и теперь», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Так в своём еженедельном обращении к жителям региона он прокомментировал ситуацию в экономике и последствия санкций и ограничений в адрес России.

Глава региона подчеркнул, что так называемые «партнёры» организовали не санкции, а «форменную травлю по национальному признаку». При этом жертвами ограничений стали и те, кто не имеет отношения к политике, в том числе, дирижёры, музыканты, разработчики, журналисты, спортсмены, рестораны русской кухни.

Михаил Ведерников заметил, что «травля доходит до полного абсурда» и привёл в пример международную федерацию кошек, которая запретила животным из России участвовать в международных выставках. «Очень рассчитываю на патриотизм и сознательность наших кошек. Надеюсь, что они не откажутся от российского гражданства под таким серьёзным давлением. И что дальше? Санкции в отношении наших аквариумных рыбок? Запрет на выезд отечественным тараканам? Такое ожидаешь услышать от юмористов, а не с высоких трибун. Но такова реальность, и мы должны с ней работать», - сказал губернатор.

Он заметил, что Россия много лет готовилась к возможному ухудшению отношений с Западом. Сейчас в стране работают федеральный и оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики, беспрецедентные меры принимают Центробанк, министерства, органы власти в регионах. Михаил Ведерников призвал псковичей следить за новостями экономики, поскольку сейчас новые решения принимаются в ежедневном режиме.

Глава региона особенно подчеркнул, что все социальные обязательства выполняются в полном объёме и дальнейшее развитие экономики будет обеспечено.