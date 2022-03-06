Губернатор объяснил, при каких условиях в Псковской области могут снять противоковидные ограничения

В своём еженедельном обращении к жителям Псковской области в социальных сетях губернатор Михаил Ведерников объяснил, при каких условиях в регионе могут снять противоковидные ограничения. Он отметил, что говорить об этом можно будет, когда ежедневное число новых заболевших коронавирусом упадёт хотя бы до 400. «До тех пор это неоправданный риск», - заявил глава региона.

Он напомнил, что сейчас выявляется чуть более 800 заболевших в сутки, однако, пик новой волны коронавируса регион уже прошёл. Тем не менее по распространению заболевания Псковская область находится на втором месте в Северо-Западном федеральном округе и на шестом в России.

«Наш регион одним из последних в стране вышел на пик заболеваемости, и, соответственно, медленнее остальных выходит из этой волны», - сказал Михаил Ведерников. Он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения в регионе остаётся высокой: перегружены и стационары, и поликлиники.

Михаил Ведерников предупредил жителей региона о возможной новой волне ковида и призвал всех пройти вакцинацию в период спада заболеваемости. «Нужно общими усилиями оперативно завершить прививочную кампанию», - заявил губернатор.