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Общество / Здоровье

Губернатор объяснил, при каких условиях в Псковской области могут снять противоковидные ограничения

6 марта 2022 года, 13:09

В своём еженедельном обращении к жителям Псковской области в социальных сетях губернатор Михаил Ведерников объяснил, при каких условиях в регионе могут снять противоковидные ограничения. Он отметил, что говорить об этом можно будет, когда ежедневное число новых заболевших коронавирусом упадёт хотя бы до 400. «До тех пор это неоправданный риск», - заявил глава региона.

Губернатор объяснил, при каких условиях в Псковской области могут снять противоковидные ограничения

Он напомнил, что сейчас выявляется чуть более 800 заболевших в сутки, однако, пик новой волны коронавируса регион уже прошёл. Тем не менее по распространению заболевания Псковская область находится на втором месте в Северо-Западном федеральном округе и на шестом в России. 

«Наш регион одним из последних в стране вышел на пик заболеваемости, и, соответственно, медленнее остальных выходит из этой волны», - сказал Михаил Ведерников. Он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения в регионе остаётся высокой: перегружены и стационары, и поликлиники.

Михаил Ведерников предупредил жителей региона о возможной новой волне ковида и призвал всех пройти вакцинацию в период спада заболеваемости. «Нужно общими усилиями оперативно завершить прививочную кампанию», - заявил губернатор.  

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Комментарии

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Бабулечка
17:33 06.03.2022

"...использовать период спада для вакцинации.." На сайтах по этим препаратам сообщается, что идут клинические испытания на взрослых до 31 декабря 2022 года, затем начнутся такие испытания на детях и беременных до 31 декабря 2023 года. От этой вакцинации ,то есть экспериментов ,увеличилось количество больных...принудили ,но добровольно. Никто ответственности не желает брать .

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