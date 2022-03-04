Нам всем нужно сохранить единство и сплотиться – Елена Бибикова о спецоперации России на Украине

«Сейчас нам всем нужно сохранить единство, сплотиться, не рассуждать, а помогать своим трудом, своей верой в нашу армию, в наших ребят, ценой своих жизней отстаивающих безопасность нашего государства, нашего с вами будущего», – заявила сенатор Российской Федерации от Псковской области Елена Бибикова.

По её словам, последние дни для всех граждан наполнены огромной болью как за Россию, так и за Украину. «Мы – один народ, у нас одна земля, общая история, культура, духовные ценности», – подчеркнула Елена Бибикова.

Сенатор РФ от Псковской области отметила, что последние восемь лет было видно, как в постоянном страхе обстрелов и смерти в условиях беззакония и геноцида живут люди на Донбассе, не смирившиеся с киевским режимом, который установился на Украине в результате государственного переворота, провозгласившие народные республики и теперь ведущие борьбу за право жить в свободе и мире на своей земле.

«Все эти годы Россия делала все возможное, чтобы ситуация на Донбассе разрешилась мирными, политическими средствами. Однако такого же встречного движения со стороны киевского режима не последовало, – подчеркнула Елена Бибикова. Более того, Украина, активно поддерживаемая и целенаправленно военизируемая НАТО, стала реальной угрозой не просто нашим интересам, а самой безопасности нашего государства».

На протяжении последних десятилетий, по словам сенатора, Россия пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах неделимой и равной безопасности в Европе, а также о нерасширении организации на Восток. «С нами как бы соглашались, но на самом деле затягивали время и все более крепким кольцом сжимали военными базами и силами НАТО и подошли вплотную к нашим границам», – отметила Елена Бибикова.

Она также уточнила, что сама мысль о войне нам, внукам и правнукам солдат Великой Отечественной войны, как никому неприемлема. Наша страна первой выступает за достижение мира во всем мире любой ценой и любыми средствами. «Но когда речь идет об угрозе жизни твоему народу и твоему государству, промедление может стать смерти подобно», – подчеркнула она.

Елена Бибикова сообщила, что Федеральное Собрание единогласно поддержало президента России Владимира Путина, понимаю, что несмотря на, безусловно, всю тяжесть принимаемого решения, оно вынужденное и единственно возможное. «Мы верим в нашу страну, в нашего Президента, в будущее наших детей», – заявила она.