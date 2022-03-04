790 жителей Псковской области заболели коронавирусом 3 марта

За минувшие сутки, 3 марта, в Псковской области коронавирус подтвердился у 790 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 32 тыс.) заболели 155 человек, в Великих Луках (всего 15 тыс. 751) – 135. В Островском районе (всего 4 тыс. 642) зафиксировали 76 новых случаев, в Невельском (всего 4 тыс. 497) – 64, в Порховском районе (всего 3 тыс. 381) 53, в Псковском (всего 8 тыс. 245) – 45.

В Стругокрасненском (всего 1 тыс. 616) районе заболели 43 местных жителя, в Дедовичском (всего 2 тыс. 432) – 34, в Гдовском (всего 1 тыс. 687) – 32 случая. В Себежском (всего 2 тыс. 328) районе заразились 29 человек, в Пушкиногорском (всего 1 тыс. 293) – 22, в Новосокольническом (всего 2 тыс. 935) – 17.

14 местных жителей заболели в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 235), 13 – в Пыталовском (всего 1 тыс. 336), 11 – в Новоржевском (всего 1 тыс. 15).

По 10 новых случаев зафиксировали в Опочецком (всего 2 тыс. 996) и Печорском (всего 2 тыс. 255) районах, по семь – в Бежаницком (всего 1 тыс. 231) и Великолукском (всего 2 тыс. 510). В Усвятском районе (всего 603) заболели четыре человека, в Дновском (всего 795) – три. По два человека заразились коронавирусом в Красногородском (всего 852), Куньинском (всего 856) и Палкинском (всего 913) районах.

За время пандемии коронавирус в Псковской области подтвердился у 99 тыс. 969 человек. Выздоровели 82 тыс. 480 человек, в том числе 1 тыс. 215 за минувший день. В настоящий момент на лечении находятся 4 тыс. 694 гражданина, из которых на амбулаторном – 4 тыс. 290, а на стационарном – 404. Скончались 1 тыс. 596 человек, четыре из которых – вчера.