Линии электроснабжения на время реконструкции Троицкого моста проведут под рекой Псковой

Под рекой Псковой проведут линии связи и электроснабжения на время реконструкции Троицкого (Советского) моста в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам подрядной организации, в настоящее время на объекте завершены работы про фрезерованию асфальтового покрытия и ведутся работы по перемещению коммуникации. В частности, линии электроснабжения и связи будут проведены под рекой Псковой. Далее подрядчик проведет подготовку к демонтажу пролетного строения.

По словам главы администрации Пскова Бориса Елкина, чтобы не допустить перебои с поставкой строительных материалов, порядная организация заказала все металлические конструкции заранее. Кроме того, он также напомнил, что после реконструкции планируется максимально сохранить все чугунные ограждения моста, восстановив утраченные фрагменты.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что ему поступает множество жалоб по организации дорожного движения в объезд Троицкого (Советского) моста.

«Надо понять насколько эти жалобы системные, и, исходя из этого, скорректировать схемы движения транспорта в городе. Советский мост – одна из основных транспортных артерий, необходимо, чтобы люди испытывали минимум неудобств», – подчеркнул Михаил Ведерников, обратившись к Борису Елкину.

Глава администрации Пскова отметил, что городские власти в настоящее время контролируют ситуацию на все перекрёстках, задействованных для объезда, чтобы оперативнее оптимизировать транспортную логистику.

Троицкий (Советский) мост, который был построен в 1950 году, ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На проведение реконструкции выделено свыше 460 млн рублей.