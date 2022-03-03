Псковичам рассказали, как можно получить QR-код по антителам

Медицинский сертификат на основании результата теста на антитела к коронавирусу стало возможным получить на сайте «Госуслуги» с 21 февраля текущего года. Псковское агентство информации выяснило, как в Пскове можно получить QR-код по антителам.

На сегодняшний день анализ на уровень иммуноглобулина G(lgG) (антитела) можно сдать в Центре СПИД Псковской области, в Псковской областной инфекционной больнице, а также в частных лабораториях, одобренных Роспотребнадзором.

В частности, сдать тест на антитела можно в следующих клиниках: в медицинской компании «Инвитро», лаборатории «Гемотест», лабораторной службе «Хеликс» и в медицинской лаборатории «ЛабСтори». Из-за технических неполадок на данный момент проведение теста на антитела приостановила клиника современной медицины Halsa.

По словам представителей комитета по здравоохранению Псковской области, результаты теста после сдачи анализа автоматически поступят в личный кабинет на сайте «Госуслуги», так как частные лаборатории самостоятельно их отправляют в НИИ Роспотребнадзора. Если результат теста будет положительным, сертификат сформируется в течение трёх дней.

Для того чтобы сдать анализ на антитела, необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Срок получения результатов в клиниках может отличаться, однако в среднем его готовность не превышает трёх дней. Также при сдаче теста необходимо сообщить администратору медорганизации о необходимости передачи сведений о результатах теста на портал «Госуслуги». Самостоятельно пациенту ничего грузить не нужно, при этом у него должна быть подтвержденная учётная запись на портале.

QR-код по антителам формируется у гражданине при наличие положительного теста. Медицинский сертификат выдается единоразово на полгода с даты обнаружения антител. Если сертификат не пришел в течение трёх дней, необходимо подать жалобу на «Госуслугах» и обратиться в организацию, где гражданин сдавал тест, проверив свои персональные данные: ФИО, номер полиса и паспорта, а также СНИЛС.

Нельзя сформировать сертификат по результатам антител в том случае, если ранее уже был получен QR-код после выздоровления или прививки. Возможность получения сертификата предусмотрена для тех, у кого еще не было сертификата COVID-19.