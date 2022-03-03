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Культура

Выставочное пространство планируют организовать в здании будущего библиотечного центра в Пскове

3 марта 2022 года, 15:24

В Пскове в здании бывшего кинотеатра «Октябрь», где разместится библиотечный центр, планируют организовать выставочное пространство на тему «Псковские храмы и фрески». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Выставочное пространство планируют организовать в здании будущего библиотечного центра в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

3 марта губернатор региона Михаил Ведерников совместно с главой администрации Пскова Борисом Елкиным и председателем регионального комитета по культуре Ольгой Тимофеевой в рамках рабочего выезда посетил площадку реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь», в котором планируют открыть библиотечный центр.

По словам представителей подрядной организации, работы на строительном объекте ведутся согласно установленному графику, дополнительных специалистов для этого не требуется. Кроме того, Михаилу Ведерникову доложили, что в настоящее времени проводится закупка комплектующих и необходимых материалов. Внутри здания же демонтируются аварийные конструкции и обустраиваются новые.

Вместе с Борисом Елкиным губернатор региона осмотрел пространство фойе и первого этажа, на котором планируют организовать зону общественного питания. Как отметил глава городской администрации, здесь также установят панорамные окна с видом на Троицкой Собор и Псковский Кром. «Таким образом, историческая справедливость восторжествует без сноса здания», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Побывал губернатор и в помещении, где в скором времени планируют организовать выставочное пространство, которое будет посвящено псковским храмам и фрескам. «Уверен, получится хорошая локация», – поделился Михаил Ведерников.

По итогам осмотра объекта губернатор региона обсудил вопрос закупки оборудования для библиотечного центра, а также поручил подготовить необходимые сметные расчеты и предоставить согласованный проект для дальнейшего обращения за поддержкой на федеральный уровень.

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