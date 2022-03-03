Почти 850 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

В Пскове в общую статистику по коронавирусу добавились 203 человека (всего 31 тыс. 845), в Дедовичском районе – 95 (всего 2 тыс. 398), в Островском районе – 92 (всего 4 тыс. 566), в Невельском районе – 86 (всего 4 тыс. 433), в Великих Луках – 67 (всего 15 тыс. 616).

39 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Пушкиногорском районе (всего 1 тыс. 271), 34 – в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 918), 33 – в Порховском районе (всего 3 тыс. 328), 30 – в Псковском районе (всего 8 тыс. 200).

В Красногородском районе коронавирусом заразились 24 местных жителя (всего 850), в Себежском (всего 2 тыс. 299) и Печорском (всего 2 тыс. 245) районах – по 22, в Гдовском (всего 1 тыс. 655) и Плюсском (всего 1 тыс. 558) – по 20, в Бежаницком районе (всего 1 тыс. 224) – 14, в Усвятском районе – 13 (всего 599).

11 новых случаев выявили в Опочецком районе (всего 2 тыс. 986), десять – в Новоржевском районе (всего 1 тыс. 4), четыре – в Пыталовском районе (всего 1 тыс. 323), по три – в Куньинском (всего 854) и Дновском (всего 792) районах, по два – в Великолукском (всего 2 тыс. 503) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 221) районах.

Согласно опубликованной статистике, от коронавирусной инфекции в Псковской области с начала пандемии вылечились 81 тыс. 265 человек, из них 1 тыс. 98 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 592 жителя региона, в том числе четыре – за минувшие сутки. На лечении от коронавируса в Псковской области на данный момент находятся 4 тыс. 984 псковича. В частности, 4 тыс. 546 жителей региона проходят его амбулаторно, 438 – стационарно.