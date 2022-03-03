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Политика

Назначен новый руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области

3 марта 2022 года, 08:33

2 марта Наталью Плявинскую назначили руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Назначен новый руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области

Глава региона заявил, что в условиях санкций роль и статус организации будет стремительно расти. «Поэтому там нужен пассионарный, опытный, профессиональный и неравнодушный руководитель, который умеет выстраивать работу и нацелен на конечный результат», – подчеркнул Михаил Ведерников. Он также добавил, что Наталья Плявинская работает с вопросами пространственного развития уже с 2021 года: она руководила проработкой предложения по проекту комплексного развития сельских территорий.

Глава региона сообщил, что одним из стратегических направлений на данной должности является взаимодействие с инвесторами, планирующими создавать организации в Псковской области. «Мы должны сделать все, чтобы обеспечить им комфортную работу даже в современных непростых условиях», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также поделился, что должность и.о. начальника Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации региона займет Наталья Скачкова.

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