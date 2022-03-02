Армен Мнацаканян: Я не призываю всех молчать, я прошу думать, что говорим

«Я не призываю всех молчать, я прошу думать, что говорим. И делать, если можем сделать. Например, помочь жителям Донбасса, посильно и от души. Одно маленькое доброе дело всегда лучше множества громких и пышных слов», – заявил помощник сенатора РФ Андрея Турчака, депутат Псковского областного собрания Армен Мнацаканян.

Он отметил, что с уважением относится к праву каждого человека в России свободно выражать своё мнение. «Вопрос, как мы пользуемся этим правом? Осознаем ли меру и степень ответственности за свои слова, сказанными на эмоциях, в пылу споров и обсуждений? Способны ли объективно оценить ситуацию? Не поддаваться фейкам и домыслам?», – подчеркнул он. По его словам, в настоящее время уже не кажется шуткой фраза, что «вчерашние интернет-вирусологи быстро стали дипломатами, военными экспертами и политологами».

Армен Мнацаканян также заявил, что понимает и принимает назначение специальной операции «как превентивной меры против зашедших слишком далеко в своих антироссийских планах и действиях неонацистских сил на территории сопредельного государства». Кроме того, депутат регионального парламента призвал не скатываться к агрессии против украинцев в своем близком кругу, отметив, что в семье каждый по-разному решает, как выйти из данной ситуации, часто начиная ругаться и спорить.

Он также подчеркнул, что несмотря на все происходящее, в сложившихся обстоятельствах каждый человек хочет скорейшего наступления мира. «Все мы находимся в трудной ситуации. В еще более сложной и болезненной – люди в зоне спецоперации, в ДНР и ЛНР. Сейчас важно сплотиться и поддержать друг друга, наши Вооруженные силы. Убежден, вопросами проведения спецоперации, дипломатией, экономикой, политикой должны и могут заниматься профессионалы», – уточнил советник сенатора РФ Армен Мнацаканян.

Депутат Псковского областного Собрания также отметил, что в силах каждого россиянина выполнять свою работу грамотно и четко, сохраняя, при этом, выдержку. «Взаимопомощь, сопереживание, сочувствие – это сейчас в каждом из нас гораздо важнее, чем «глубокие» познания в большой политике», – подытожил Армен Мнацаканян.