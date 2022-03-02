Менее 890 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

229 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Пскове (всего 31 тыс. 642), 97 – в Великих Луках (всего 15 тыс. 549), 68 – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 635), 67 – в Псковском районе (всего 8 тыс. 170), 60 – в Островском районе (всего 4 тыс. 474), 48 – в Дедовичском районе (всего 2 тыс. 303), 41 – в Себежском районе (всего 2 тыс. 277).

В Невельском (всего 4 тыс. 347), Плюсском (всего 1 тыс. 538) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 219) районах в общую статистику по коронавирусу добавились еще по 30 местных жителей, в Пушкиногорском районе – 26 (всего 1 тыс. 232), в Печорском районе – 22 (всего 2 тыс. 223), в Пыталовском районе – 21 (всего 1 тыс. 319), в Новосокольническом районе – 19 (всего 2 тыс. 284).

17 подтвержденных случаев выявили в Опочецком районе (всего 2 тыс. 975), 16 – в Новоржевском районе (всего 994), 14 – в Бежаницком районе (всего 1 тыс. 210), по 13 – в Великолукском (всего 2 тыс. 501) и Локнянском (всего 961) районах, по десять – в Порховском (всего 3 тыс. 295) и Куньинском (всего 851) районах, четыре – в Красногородском районе (всего 826), два – в Дновском районе (всего 789).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 98 тыс. 330 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 80 тыс. 167, из них 1 тыс. 14 – за прошедший день. Скончались от COVID-19 1 тыс. 588 жителей региона, пять – за последние 24 часа. На лечение в регионе на данный момент находится 5 тыс. 381 пскович, в том числе 478 – на стационаре и 4 тыс. 903 – амбулаторно.