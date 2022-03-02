Котов: Очевидно, что те, кто сегодня находится у власти на Украине, не считаются с интересами людей

«Очевидно, что те, кто сегодня находится у власти на Украине, не считаются с интересами людей», – прокомментировал ситуацию на Украине спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом сообщается на страница Псковского областного Собрания депутатов в Instagram.

Как отметил спикер, западные политики дипломатическими методами за восемь лет не добились выполнения ни одного пункта Минских соглашений, которые были утверждёны специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Александр Котов также подчеркнул, что за это время не последовало никакой реакции на националистические проявления, издевательства, террористические атаки на мирное русскоязычное население Донбасса и на гибель множества людей.

«Всё это привело к трагической ситуации, которую мы наблюдаем сегодня. Нашей стране не оставили выбора, – заявил спикер Псковского облсобрания. – И русские, и украинцы готовы и могут жить в мире и согласии. У многих из нас на Украине живут родные, близкие, друзья, знакомые, точно так же у украинцев на территории нашей страны живут дорогие люди. Мы не хотим никакой вражды. Мы хотим жить мирно, и, я надеюсь, что у всех хватит сейчас разума охладить эмоции».

По мнению Александра Котова, Очевидно, находящиеся у власти на Украине не считаются с людскими интересами.

«Прикрываясь мирными жителями, как живым щитом, они не испытывают никакой жалости к страданиям, и в то время, когда города находятся на пороге гуманитарной катастрофы, просят у Запада новые поставки вооружения, раздают на улицах автоматы, провоцируя всплеск мародёрства. Они громят свои города, разрушают инфраструктуру, соцучреждения, заводы», – заявил спикер и добавил, что такие же события происходили на Донбассе 8 лет назад.

Александр Котов заявил, что результатом переговоров должны стать демилитаризация, денацификация и установление нейтрального статуса Украины.

До этого момента, как считает спикер, граждане России должны поддерживать Вооружённые силы и президента, а также сделать всё необходимое, «чтобы преодолеть препятствия и барьеры, которые сознательно создают политики стран Запада и США».