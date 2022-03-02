Царёв: Нам всем очень хочется верить, что мир наступит в ближайшее время

«Нам всем очень хочется верить, что мир наступит в ближайшее время и наши военные вернуться домой», – заявил директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Андрей Царёв.

Он подчеркнул, что у народов России и Украины сильная историческая, культурная и религиозная связи. Помимо этого жителей обоих государств связывают родственные и дружеские отношения. По мнению Андрея Царёва, страны были искусственно разделены, а восьмилетний обстрел Донбасса украинскими военными стал «кровоточащей раной на теле обоих государств».

«Для того, чтобы начать «заживление раны», чтобы закончить войну, назрела необходимость «хирургического вмешательства» - военной спецоперации, которая устранит причины не позволяющие этой ране зажить и нормализовать жизнь людей, восстановить связи между гражданами наших стран. Поэтому Президент России был вынужден принять решение о проведении военной специальной операции», – считает директор «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения».

Андрей Царёв уверяет, что Россия не является врагом Украине. Ее жители, как и украинцы, в сравнении с людьми из других стран переживают происходящее гораздо острее. Он также подчеркнул, что весь мир сейчас получает большой объем нацеленной на очернение России дезинформации о событиях на Украине.

«Чтобы разбираться, где правда и где ложь, важно понимать, что российские военные, которые сейчас выполняют сложную операцию, направлены в Украину не завоёвывать эту страну и уж точно не убивать мирных людей, но лишить оружия тех, кто поддерживает национализм и войну в Донбассе. Нам всем очень хочется верить, что мир наступит в ближайшее время и наши военные вернуться домой», – подчеркнул Андрей Царёв.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (68%) поддерживают проведение специальной военной операции на территории Украины.

26% жителей России считают, что специальная военная операция началась для защиты русскоязычное население ДНР и ЛНР. 20% уверены, что операция нужна, чтобы не дать разместить военные базы НАТО на Украине. Ещё 20% опрошенных считают, что спецоперация проводится для демилитаризации на Украине, а 7% уверены, что цель – денацификация.