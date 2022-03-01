17 марта в Пскове откроется Фестиваль русской музыки

48-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет на сцене большого концертного зала Псковской филармонии с 17 по 22 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В текущем году в рамках Фестиваля русской музыки запланировано проведение семи концертов, в которых примут участие музыкальные коллективы из Пскова и Москвы.

17 марта Фестиваль русской музыки откроет Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с легендарной симфонической сказкой С. С. Прокофьева для детей и их родителей «Петя и волк». Оркестр познакомит юных зрителей с музыкальными инструментами, дополнив программу песочной анимацией. Художница из Санкт-Петербурга Оксана Чунчукова в реальном времени покажет, как на данный момент выглядят герои сказки, имеющей почти 90-летнюю историю.

18 и 19 марта на сцене большого концертного зала Псковской филармонии Губернаторский симфонический оркестр представить совместную с Имперским Русским балетом работу на музыку Прокофьева – спекталь «Ромео и Джульетта». Силой музыки и танца спектакль напомнит одновременно и прекрасную, и трагическую историю веронских влюбленных, которые навсегда стали символов верности своим чувствам, победившим ненависть, коварство и саму смерть.

19 марта адаптированный балетный спектакль «Ромео и Джульетта» покажут юных зрителям. В рамках него дети перенесутся в древнюю Верону и станут свидетелями всех событий, которые были описаны Шекспиром.

21 марта на Фестивале русской музыки два концерта представит ежегодный участник – ансамбль русской музыки «Псков». Один из концертов прозвучит во славу русской народной балалайки, его солистами выступят псковские балалаечники Денис Горев и Сергей Поторочин. Вторую программу о псковской истории на музыку псковички Даши Полевой подготовят для юных зрителей. Вымышленная история «Звон над водой» возродит происходившие в давние времена на месте слияния Псковы и Великой события.

В завершающий день фестиваля, 22 марта, на сцене большого концертного зала Псковской филармонии с концертом выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Народного артиста СССР Юрия Симонова. Оркестр представит программу из музыки русских композиторов.

Художественным руководителем 48-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова выступает Николай Хондзинский.

Посетить мероприятия Фестиваля русской музыки зрители старше 18 лет смогут при наличии или медотвода от вакцинации и теста ПЦР, или документа (QR-кода) о завершенной вакцинации от коронавируса, или документа, которые содержит сведения о перенесенного за последний год заболевания COVID-19.