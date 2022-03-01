Порядка 920 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 28 февраля, в Псковской области подтвердились еще 917 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Великих Луках в общую статистику по коронавирусу добавились 208 местных жителей (всего 15 тыс. 452), в Пскове – 199 (всего 31 тыс. 413), в Дедовичском районе – 69 (всего 2 тыс. 255), в Невельском районе – 65 (всего 4 тыс. 317).

В Островском районе COVID-19 заболели 48 человек (всего 4 тыс. 414), в Псковском районе – 46 (всего 8 тыс. 103), в Стругокрасненском районе – 45 (всего 1 тыс. 573), в Бежаницком районе – 40 (всего 1 тыс. 196).

35 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Порховском районе (всего 3 тыс. 285), 31 – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 567), по 22 – в Палкинском (всего 911) и Дновском (всего 787) районах, 19 – в Печорском районе (всего 2 тыс. 201), 18 – в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 189), 12 – в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 865).

В Пушкиногорском районе коронавирусом заразились девять человек (всего 1 тыс. 206), в Опочецком районе – восемь (всего 2 тыс. 958), в Куньинском районе – семь (всего 841), в Пыталовском районе – пять (всего 1 тыс. 298). По два подтвержденных случая выявили в Плюсском (всего 1 тыс. 508), Новоржевском (всего 978) и Усвятском (всего 586) районах, по одному – в Великолукском (всего 2 тыс. 488), Локнянском (всего 948) и Красногородском (всего 822) районах.

Согласно опубликованной статистике, коронавирусом с начала пандемии заболели 97 тыс. 443 жителя Псковской области, выписались из медицинских учреждений – 79 тыс. 153, в том числе 902 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 583 псковича, пять из них – за прошедший день. На лечении от коронавируса в регионе находятся 5 тыс. 953 человека. 479 жителей Псковской области проходят его в стационаре, 5 тыс. 474 – амбулаторно.