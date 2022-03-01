Каменная постройка обнаружена в районе Троицкого моста в Пскове

В районе Троицкого моста в ходе перекладки инженерных сетей обнаружена неизвестная каменная постройка, часть которой уходит под дорожную насыпь. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области в своем Instagram.

Открывшийся объем постройки, показанный на 3D сканах, является сводчатым помещением, которое частично перекрыто кладкой более позднего времени. Половина постройки находится почти на пять метров ниже современной дневной поверхности.

Археологи сообщили, что в этом районе должны располагаться два объекта: Церковь Иоанна Богослова на Снетогорском дворе на стене и старая Государева больница Живоносного Источника у Рыбницких ворот. Поэтому нельзя точно сказать, какую церковь обнаружили в ходе земляных работ.

Сейчас прошли мероприятия по 3D сканированию и консервации объекта.