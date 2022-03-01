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Общество / Здоровье

Информация о скором повышении цен на лекарства на 25% – фейк

1 марта 2022 года, 11:02

Информация о скором повышении цен на лекарства на 25%, которую распространяют некоторые СМИ и Телеграм-каналы, является недостоверной. Об этом сообщает Телеграм-канал «Война с фейками»

Увеличение цен на лекарства в России регулируется государством. Также подчеркивается, что стоимость жизненно важных лекарственных препаратов фиксирована, о чем говорится в федеральном законе.

Помимо этого, многие лекарства уже имеют отечественные аналоги, появившиеся в ходе программ импортозамещения. Также одним из главных поставщиков лекарственных препаратов в Россию является Индия, которая не вводила санкций в отношении РФ.

А введённые на данный момент санкции не затрагивают фармацевтику и ее поставки.

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