Информация о скором повышении цен на лекарства на 25% – фейк

Информация о скором повышении цен на лекарства на 25%, которую распространяют некоторые СМИ и Телеграм-каналы, является недостоверной. Об этом сообщает Телеграм-канал «Война с фейками»

Увеличение цен на лекарства в России регулируется государством. Также подчеркивается, что стоимость жизненно важных лекарственных препаратов фиксирована, о чем говорится в федеральном законе.

Помимо этого, многие лекарства уже имеют отечественные аналоги, появившиеся в ходе программ импортозамещения. Также одним из главных поставщиков лекарственных препаратов в Россию является Индия, которая не вводила санкций в отношении РФ.



А введённые на данный момент санкции не затрагивают фармацевтику и ее поставки.