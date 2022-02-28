925 человек заболели коронавирусом в Псковской области 27 февраля

За минувшие сутки, 27 февраля, в Псковской области зафиксировали еще 925 ковидбольных. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.
За минувшие сутки, 27 февраля, в Псковской области зафиксировали еще 925 ковидбольных. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.
В Пскове (всего 31 тыс. 214) заболел 251 человек, в Великих Луках (всего 15 тыс. 244) – 196.
В Островском районе (всего 4 тыс. 366) зафиксировали 107 новых случаев заражения коронавирусом, в Псковском (всего 8 тыс. 57) – 63. В Гдовском районе (всего 1 тыс. 536) и Невельском районе (всего 4 тыс. 252) заболели по 47 человек, в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 528) – 42, в Порховском (всего 3 тыс. 250) – 41.
В Локнянском районе (всего 947) коронавирус диагностировали у 24 человек, в Бежаницком район – (всего 1 тыс. 156) – у 22, в Великолукском (всего 2 тыс. 487) – у 17, в Дедовичском (всего 2 тыс. 186) – у 16. В Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 171) заболели 15 человек, в Куньинском район (всего 834) –14, в Себежском (всего 2 тыс. 236) – девять, в Плюсском (всего 1 тыс. 506) – четыре, в Усвятском (всего 584) – три. По два местных жителя заразились в Дновском (всего 765) и Красногородском (всего 821) районе, по одному – в Печорском (всего 2 тыс. 182), Новоржевском (всего 976) и Пыталовском (всего 1 тыс. 293) районах.
За время пандемии коронавирус в Псковской области зафиксировали у 96 тыс. 526 человек. На лечении в данный момент находятся 6 тыс. 74: 5 тыс. 588 на амбулаторном и 486 на стационарном. Выздоровело 78 тыс. 251 человек, в том числе 788 за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 578 человек, шесть из которых вчера.
"...шесть из которых вчера." Д.М.Н., профессор Владислав Шафалинов на московской конференции " Юристы за правду", 29-30 янв.2022г.-"...У нас заинтересованность лечебных учреждений в поступлении больного,именно за поступившего больного получает колоссальные деньги..И получается,что учреждение зависит от количества поступивших,не от количества вылеченных...Это конвейер...Оборот койки определяется сроком госпитализации, А НЕ ИСХОДОМ соответственно её,то есть скажу страшные вещи,..(продолжение)
Д.М.Н. В.Шафалинов(продолжение):"...То есть скажу страшные вещи,но объективные -ЧЕМ БОЛЬШЕ ПАЦИЕНТОВ ПОСТУПИЛО И ЧЕМ БОЛЬШЕ УМЕРЛО В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ПОЛУЧИТ ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ .Вот если от этой модели мы не уйдём рано или поздно, мы обречены.." -это о лечении в ковидариях. Люк Монтанье -НЕПРИВИТЫЕ СПАСУТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО .
Д.М.Н.,профессор Д.В.Иванов,из видеовыступления на московской конференции "Юристы за правду", 29-30 янв.2022г: "...Что мы с вами получили,следуя так называемой ВОЗ.Мы получили рост смертности в России,нарушения оказания всех видов помощи,врачей стали бояться,повилось крайнее недоверие к системе здравоохранения, появилась кагорта фашистов в белых халатах,я не побоюсь этого сказать, и резкий рост социальной напряжённости в обществе.Если ВОЗ таким образом пытается бороться за здоровье,.(продол-е)
.." Если ВОЗ таким образом пытается бороться за здоровье,то она идёт не в том направлении. Если же у неё стоят цели по уменьшению населения, то она справляется изумительно.."- д.м.н. Д.Иванов. " Все поняли, что ни маски,ни карантины,ни даже вакцины от вируса Омикрон больше не защищают..А т.к.штамм лёгкий,то проще относиться к нему, как к ОРЗ,продолжая жить и работать,приобретая естественный иммунитет.."- Елена Малышева,теледоктор.