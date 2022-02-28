925 человек заболели коронавирусом в Псковской области 27 февраля

В Пскове (всего 31 тыс. 214) заболел 251 человек, в Великих Луках (всего 15 тыс. 244) – 196.

В Островском районе (всего 4 тыс. 366) зафиксировали 107 новых случаев заражения коронавирусом, в Псковском (всего 8 тыс. 57) – 63. В Гдовском районе (всего 1 тыс. 536) и Невельском районе (всего 4 тыс. 252) заболели по 47 человек, в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 528) – 42, в Порховском (всего 3 тыс. 250) – 41.

В Локнянском районе (всего 947) коронавирус диагностировали у 24 человек, в Бежаницком район – (всего 1 тыс. 156) – у 22, в Великолукском (всего 2 тыс. 487) – у 17, в Дедовичском (всего 2 тыс. 186) – у 16. В Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 171) заболели 15 человек, в Куньинском район (всего 834) –14, в Себежском (всего 2 тыс. 236) – девять, в Плюсском (всего 1 тыс. 506) – четыре, в Усвятском (всего 584) – три. По два местных жителя заразились в Дновском (всего 765) и Красногородском (всего 821) районе, по одному – в Печорском (всего 2 тыс. 182), Новоржевском (всего 976) и Пыталовском (всего 1 тыс. 293) районах.

За время пандемии коронавирус в Псковской области зафиксировали у 96 тыс. 526 человек. На лечении в данный момент находятся 6 тыс. 74: 5 тыс. 588 на амбулаторном и 486 на стационарном. Выздоровело 78 тыс. 251 человек, в том числе 788 за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 578 человек, шесть из которых вчера.