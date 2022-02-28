Владимир Бумаков: Донбасс и Луганск - две беды, которые России тоже надо было устранять рано или поздно

Командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков прокомментировал происходящее на Украине на своей странице «ВКонтакте».

«Мое личное отношение к происходящему сегодня в России и на Украине - наше дело верное, мы победим», – начал он в своем послании. Он также выразил свое мнение о том, что людям, которые пишут с обращениями остановить происходящие действия, на деле все равно на ситуацию, и им просто «не нравится перспектива лишиться зарубежных виз и возможностей позакупаться в Европах всяческими ништяками».

«Само по себе это, конечно же не вредно, но при всём этом надо бы помнить о своих корнях и том месте, где вы зарабатываете свои кровные рублики, переводя их потом в еврики, – призвал Владимир Бумаков. –Нашим парням сейчас очень сложно, но они все сделают правильно. Они нуждаются в нашей единодушной поддержке и она у них есть и будет впредь. Мы не знаем реальных условий военно-геополитического ландшафта, вынудивших нашего Верховного Главнокомандующего к принятию стратегического решения, которое в данный момент исполняется Русской армией», – заметил командир поискового отряда «Забытый батальон», предположил, что через некоторое время армия Украины могла бы пойти на Крым.

«Донбасс и Луганск - две беды, которые России тоже надо было устранять рано или поздно. Но лучше — вовремя», – подчеркнул Владимир Бумаков.

В настоящий момент командир поискового отряда «Забытый батальон» призвал не мешать и сохранять спокойствие. «Да, недоработки в ряде сфер обеспечения нашей миссии на Украине уже заметны. Прежде всего, мы в очередной раз не дорабатываем на фронте информационной войны. Пока что нас забивают массовым враньем в Сети, выдавая организованную дезинформацию за видимость правды. Взрослые и опытные люди, особенно имеющие опыт длительной военной службы, конечно же разберутся, но у нас огромное количество умной и любознательной молодежи, которая хочет получать весомые подтверждения того, что их страна не облажалась и они искренне могут гордиться быть ее гражданами», – подчеркнул Владимир Бумаков, добавив, что предстоит автивное и честное взаимодействие с молодежью, потому что именно они будут жить в мире, «который сегодня меняет Россия, принимая удары клеветы, санкций и провокаций». Какие навыки восприятия мира и нашего места в нём мы сформируем сегодня у наших молодых людей, такое наследие они и будут сохранять после нас.

«Мы никогда уже не будем жить как прежде. Дай Бог, чтобы это было к лучшему. Всё в наших руках и наших головах. Когда все закончится миром, мы с этим миром сядем и все обсудим», – сказал Владимир Бумаков.