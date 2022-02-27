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Политика

Очаг коронавируса в Псковской области снят с контроля

27 февраля 2022 года, 19:21

Роспотребнадзор снял с контроля очаг в великолукском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram. 

За минувшие сутки, 26 февраля, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 176 челове(всего 290 тыс. 588 человек). Полностью курс вакцинации завершили 69 человек (всего 288 тыс. 586). Ревакцинацию прошли 85 человек (44 тыс. 654).

Расход поступившей вакцины составляет 80,4%.

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