920 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области 26 февраля

За минувшие сутки, 26 февраля, в Псковской области зафиксировали 920 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Так, в Пскове (всего 30 тыс. 963) заболели 252 человек, в Псковском (всего 7 тыс. 994) районе – 205, в Великих Луках (всего 15 тыс. 48) – 104. В Порховском (всего 3 тыс. 209) районе зафиксировали 65 новых случаев, в Островском (всего 4 тыс. 259) – 46, в Невельском (всего 4 тыс. 205) – 39. По 32 человека заразились в Гдовском (всего 1 тыс. 489) и Бежаницком (всего 1 тыс. 134) районах. В Плюсском (всего 1 тыс. 502) районе коронавирус диагностировали у 30 местных жителей, в Опочецком (всего 2 тыс. 950) и Пыталовском (всего 1 тыс. 292) у 20. В Себежском (всего 2 тыс. 227) районе заболели 18 человек, в Локнянском (всего 923) – 16, в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 486) – 13. В Пушкиногорском (всего 1 тыс. 197) районе заразились восемь человек, в Дедовичском (всего 2 тыс. 170) – семь, в Куньинском (всего 820) – шесть, Новосокольническом (всего 2 тыс. 853) – четыре. По одному человеку заболели в Палкинском (всего 889), Печорском (всего 2 тыс. 181), Красногородском (всего 819) районах.

С начала пандемии коронавирус в Псковской области подтвердили у 95 тыс. 601 человек. Выздоровело 77 тыс. 463 жителя региона, в том числе 690 вчера.

Находятся на лечении 6 тыс. 147 человек, из которых 5 тыс. 667 амбулаторно и 480 стационарно. Скончались 1 тыс. 572 человек, четыре из которых за минувшие сутки.