Российские оппозиционеры просят Запад не накладывать на них санкции

Российские оппозиционеры обратились к США и Евросоюзу с просьбой о том, чтобы им сохранили визы, а также депозиты и зарубежное имущество. Об этом сообщает издание «Взгляд».

Так, телеведущая Ксения Собчак поделилась в личном Telegram-канале «Кровавая барыня» тем, что присоединяется к просьбе, которую высказал финансист Андрей Мовчан, ранее сообщивщий о своих беспокойствах в отношении россиян, «не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих».

Решение об ограничении депозитов российских граждан заграницей, а также запрет на выдачу виз, как считает Андрей Мовчан, «играют прямо на руку Кремлю».

Финансист предположил, что возможно найдутся те, кто сможет лично или через медиа донести данную информацию до тех, кто принимает решение в Великобритании, Евросоюзе и США. «Я попробовал бы это сделать и хотел бы посоветоваться с теми, кто так же заинтересован в вопросе и имеет идеи – что делать», – добавил он.

По мнению Андрея Мовчана, российская операция на Украине является «военным преступлением». Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) сообщил, что финансист надеется, что Запад ответит на происходящее, «в том числе масштабными экономическими санкциями, которые действительно могут сломать российскую экономику, если Россия не остановится».

Секретарь Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в комментарии «Псковской правде» высказала свое мнение по этому поводу.

«Я могу сказать на это одной фразой «Маски сброшены, господа!». Все понятно. Я не знаю, что говорит по этому поводу Собчак, но, мне кажется, от нее первой пошло понятие «нищеброд», – заявила Наталья Горбачева и добавила, что известная телеведущая говорила так про тех, кто не имеет собственности за рубежом, а также вложений в Монако. По мнению секретаря региональной общественной палаты, государство очень долго закрывало на это глаза, надеясь, что люди одумаются.

«Как сейчас помню, что президент говорил: возвращайте свои капиталы в страну. Это было. Они думали, что их кто-то пугает», подчеркнула Наталья Горбачева, добавив, что большинство российских олигархов получили свои деньги «не очень прямым путем, потому что ваучеризация по-чубайсовски была преступлением перед народом».

«Народу были обещаны паи, но никто никому ничего не дал. И до сих пор нас продолжают дурить. Люди давно ждали, что олигархи должны поделиться. А у нас все тянут закон по пропорциональной шкале налогообложения, хотя в таких странах как Финляндия, которая не живет богато, налог пропорциональный. Там стыдно быть богатым, народ живет примерно одинаково. А у нас есть одни и другие», – сказала спикер, подчеркнув, что у выступающих есть собственность заграницей.

«Все простые люди знают, что банки или финансисты брали кредиты условно за три копейки на Западе, а здесь продавали по бешеным ценам. У нас были ставки 10-15-20%. И сейчас у нас все должно прийти на круги своя. Богатые должны не просто поделиться, – сказала Наталья Горбачева. – А у нас за день до объявления об этих событиях наши крупнейшие миллиардеры потеряли 39 млрд. Кто-нибудь высказал сочувствие? Если у нас 20% в стране живет на уровне МРОТа, если учителям не повышают зарплату – это преступная политика. И не потому что в стране нет денег, а потому что они неправильно распределяются», – заявила секретарь Общественной палаты Псковской области, добавив, что те, кто называют себя звёздами и владеют крупными средствами, устанавливают высокие цены на билеты, «презирая свой народ».

«Меня эти слова «звезды», «нищеброды», как любого русского человека, коробят. Почему мы не выступаем так организованно, как делают они? Это наш великий менталитет, и он проснется. Сейчас пришла пора принимать меры, – сказала Наталья Горбачева. – Никаких репрессий здесь не должно быть – должна быть политика, и она будет! Все надо приводить в соответствие. Та же Украина приняла закон, что доходы от недр идут каждому гражданину страны, по аналогии с Арабскими Эмиратами. Почему мы не учимся хорошему?

Вот сейчас мы получили. Одни сидят, а другие просят визы. А зачем ему виза, если вся страна находится в таком состоянии? Цитирую прекрасные слова Сергея Бодрова, уважаемый человек, культовая фигура: «Когда стране тяжело, когда идут военные действия, нечего обсуждать, надо поддерживать свою страну, а потом разбираться».

По мнению Натальи Горбачевой, богатые люди сейчас должны думать о том, как они могут финансово помочь, но вместо этого «они бегут как крысы, как им кажется, с тонущего корабля».

«У такая позиция, потому что я каждый день слушаю о проблемах учителей: нужно зарплату увеличивать, нужна федеральная ставка. И мы понимаем, что сейчас такие события, и хотим, чтобы они закончились. И поскольку мы участвовали в избирательной компании, мы понимаем, что такое фейки. Сейчас они просто захлестнули интернет. Нас там нет. Но возникает вопрос: а что это весь Запад против нас? Весь Запад принял ценности, против которых выступаем мы. Я согласна: я буду здесь выступать против западных ценностей. Я буду за свои ценности, за то, что у нас еще осталось», – заявила секретарь Общественной палаты Псковской области.