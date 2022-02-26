В России начал работу проект «Война с фейками». Как сообщается на сайте войнасфейками.рф , его инициаторы — это «владельцы и администраторы нескольких неполитических телеграмм-каналов», которые считают необходимым «давать объективную информацию о происходящем на Украине и территориях Донбасса», поскольку они видят «признаки информационной войны, развернутой против России».

«Мы не хотим, чтобы из-за информационных войн простые люди чувствовали тревогу и панику. Мы собираемся препарировать каждый фейк и давать ссылки на реальные опровержения», - подчеркивают авторы проекта.

На сайте уже опубликованы более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией Вооруженных сил РФ на Украине. Также разборы публикуются в телегам-канале проекта, а связанные с конкретными регионами - в каналах «Война с фейками. Ростов» и «Война с фейками. Белгород».

Добавим, что после начала спецоперации на Украине в соцсетях появилась фейковая информация с видео и фотографиями, якобы сделанными в последние дни. Зачастую это кадры предыдущих конфликтов на Украине или в других странах мира, а также съемки войск на учениях.

Тот факт, что на Украине работает настоящая машина по производству фейков, подтверждают в том числе иностранные СМИ. Так, в BBC вышло уже два расследования о фейках, связанных со спецоперацией. Большинство из них распространяется непосредственно украинскими и проукраинскими пабликами и каналами.