Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

384 псковских подростка привились первым компонентом вакцины от коронавируса

26 февраля 2022 года, 16:31

Первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник М» в Псковской области привились 384 подростка. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Полный курс вакцинации прошли 138 детей.

За минувшие сутки, 25 февраля, в регионе первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 452 человека (всего 290 тыс. 412), вторым – 572 (всего 288 тыс. 517). Ревакцинировались за прошедший день 625 жителей региона (всего 44 тыс. 569).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 80,3%.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Игорь Иванов: На Украине западники и либеральная тусовка поощряли русофобию
Михаил Ведерников: 49 больных коронавирусом псковичей находятся в реанимации
В России начал работу проект «Война с фейками»
Более 2 тонн гуманитарной помощи собрали жители Псковской области
Порядка 920 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
О постоянном риске в парашютном спорте псковичам рассказала 55-ти кратная чемпионка мира Любовь Екшикеева
Реконструкция четырех приграничных школ в Псковской области начнется в 2022 году
Ведерников: В Псковской области на данный момент нет беженцев
Борис Елкин: В 2022 году автовокзал переедет на железнодорожный вокзал в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Нечем дышать

Общество / Здоровье
22 февраля 15:42

Нечем дышать
Мы вместе

Общество
21 февраля 17:03

Мы вместе

Псковичи собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?

Общество
16 февраля 12:50

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?