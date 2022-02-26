384 псковских подростка привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник М» в Псковской области привились 384 подростка. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Полный курс вакцинации прошли 138 детей.

За минувшие сутки, 25 февраля, в регионе первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 452 человека (всего 290 тыс. 412), вторым – 572 (всего 288 тыс. 517). Ревакцинировались за прошедший день 625 жителей региона (всего 44 тыс. 569).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 80,3%.