Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Псковские дилеры фиксируют резкий рост спроса на новые автомобили и прогнозируют рост цен. «Мы исходим из опыта и точно знаем, что будет подорожание. С одной стороны, растёт курс доллара и евро, в результате чего вырастут в цене запчасти, с другой стороны, возможен их дефицит», - рассказал «Псковской правде» исполнительный директор ООО «Автосалон 1» (официальный дилер Hyundai) Дмитрий Минин. Он отметил, что в условиях ограничений, по предварительной оценке, цены могут в ближайшее время вырасти от 10% до 30%.

В компании «Савва-Авто» (официальный дилер Mitsubishi) рассказали, что уже получили от Mitsubishi информацию о подорожании запчастей, что не может не отразиться на стоимости самих автомобилей. Увеличение цены ожидается уже в следующем месяце.

Не исключают дилеры и сбоев в поставке машин, что также может отразиться на их стоимости. «Мы общаемся с коллегами и знаем, что некоторые салоны в Москве и Санкт-Петербурге уже остановили продажи, потому что, с одной стороны, предполагают сокращение поставок автомобилей, а с другой, - ждут серьёзного повышения цен», - отметил Дмитрий Минин.

В Пскове салоны пока продают машины, которые есть в наличие. В компании «Савва-Авто» рассказали, что товарный запас на данный момент есть. «А тем, кто стоит в листе ожидания, мы рекомендуем оплатить полную стоимость автомобиля, потому что сейчас дистрибуция отправляет машины по 100% предоплате», - добавили в компании. При этом свободные автомобили Chery у псковского дилера закончились, остались только зарезервированные машины.

При этом отмечается и увеличение спроса на автомобили у псковичей. «После некоторого сезонного затишья мы сегодня наблюдаем у себя в салоне довольно большое количество потенциальных покупателей. Люди приходят, интересуются, смотрят», - рассказал Дмитрий Минин. Резко увеличившееся количество покупателей отметили и в компании «Савва-Авто».

Руководитель отдела продаж официального дилера Renault в Пскове Наталья Пантелеева тоже говорит об увеличении спроса на автомобили в последние несколько дней. «Салон справляется, автомобили в наличии есть», - прокомментировала она.

Отметим, что специализирующиеся на автомобильной тематике СМИ 25 февраля сообщают о приостановке в ближайшие дни конвейеров АвтоВАЗа и московского завода Renault.