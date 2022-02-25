Ряд банков начали менять условия выдачи автокредитов псковичам

«Кредитные организации постепенно доносят до нас некоторые изменения в условиях. И если некоторые еще работают в штатном режиме, отдельные банки уже готовы предоставить нашим клиентам автокредиты только по повышенной ставке и без комиссионного вознаграждения», - заявил исполнительный директор ООО «Автосалон 1» (официальный дилер Hyundai) Дмитрий Минин.

В компании «Савва-Авто» (официальный дилер Mitsubishi) также рассказали о том, что один из банков уже установил самую высокую из возможных ставок по автокредитам. «К счастью, у нашего салона есть возможность работать с разными банками, пока мы не видим какого-то вала по отказам в кредитах. Но, конечно, что будет завтра, спрогнозировать очень сложно», - отметили в компании.

Руководитель отдела продаж официального дилера Renault Наталья Пантелеева уверяет, что пока никаких изменений в части ставок и условия кредитования не произошло. «Кредитная доля в сравнении с прошлым месяцем у нас хорошо подросла», - констатировала она.

По информации некоторых дилеров, изменения происходят не только в работе банков в части автокредитования, но и у лизинговых компаний. 24 февраля в Пскове в последний момент было прервано оформление нескольких лизинговых договоров.