Еще 925 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

В Пскове в общую статистику по коронавирусу добавились 279 местных жителей (всего 30 тыс. 481), в Великих Луках – 104 (всего 14 тыс. 795), в Пыталовском районе – 66 (всего 1 тыс. 247), в Островском районе – 55 (всего 4 тыс. 171), в Опочецком районе – 52 (всего 2 тыс. 908), в Невельском районе – 46 (всего 4 тыс. 85).

33 подтвержденных случая зафиксировали в Печорском районе (всего 2 тыс. 148), 31 – в Великолукском районе (всего 2 тыс. 467), 28 – в Пушкиногорском районе (всего 1 тыс. 159), 27 – в Плюсском районе (всего 1 тыс. 434), 24 – в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 839), 23 – в Дновском районе (всего 763).

В Дедовичском районе коронавирусом заболел 21 человек (всего 2 тыс. 143), в Новоржевском районе – 20 (всего 970), в Порховском (всего 3 тыс. 130) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 156) районах – по 18, в Гдовском (всего 1 тыс. 428) и Бежаницком (всего 1 тыс. 75) районах – по 16, в Себежском (всего 2 тыс. 144) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 470) – по 11.

По семь подтвержденных случаев заболевания выявили в Палкинском (всего 884) и Усвятском (всего 576) районах, шесть – в Псковском районе (всего 7 тыс. 749), пять – в Красногородском районе (всего 816), один – в Локнянском районе (всего 871).

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заразились 93 тыс. 764 человека, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 76 тыс. 140, из них 571 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 562 жителя региона, пять – за прошедший день. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 6 тыс. 12 псковичей, 506 проходят его в стационаре.