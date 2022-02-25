Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Псковская область выходит на плато по заболеваемости коронавирусом – Александр Нестерук

25 февраля 2022 года, 12:46

Псковская области выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом 25 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Псковской области на прошедшей неделе увеличилась на 37,8%, достигнув недельного показателя в 6 тыс. 675 случаев. По его словам, за последние пять недель это самый низкий темп прироста.

«Из отправленных на прошлой неделе 103 проб в Санкт-Петербург штамм омикрон был выявлен в 89 случаях, то есть в 88,4%», – отметил Александр Нестерук.

Руководитель Роспотребнадзора Псковской области также сообщил, что внебольничной пневмонией в регионе за прошедшую неделю заболели 358 человек, что на 28 случаев больше, чем неделей ранее.

Число ковидных пневмоний, по его словам, возросло на 105 случаев, с 81 случая до 186. Как отметил Александр Нестерук, в общей структуре пневмонии она занимает 52%.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Проект модульной бани для Пыталово обсуждается с потенциальными подрядчиками
Еще 925 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
Проект по поддержке бизнеса создан при участии профсоюзов
Фермерский фестиваль «Сыр и Пряник в Бебешкино» выдвинут в топ-50 лучших событий России
В Псковской области проверят прохождение обязательной вакцинации работающими людьми старше 60 лет
Повышение уровня вакцинации позволит снять значительную часть ограничительных мер в Псковской области
Мы пока не понимаем всех возможных последствий для туррынка — эксперт
Реализацию проекта по созданию модульной бани в Пыталово проконтролировал Михаил Ведерников
Три улицы в Пскове могут временно остаться без воды 25 февраля

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Псковская область выходит на плато по заболеваемости коронавирусом – Александр Нестерук
В Псковской области проверят прохождение обязательной вакцинации работающими людьми старше 60 лет
Повышение уровня вакцинации позволит снять значительную часть ограничительных мер в Псковской области
Почти тысяча жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

Посмотреть весь сюжет

Нечем дышать

Общество / Здоровье
22 февраля 15:42

Нечем дышать
Мы вместе

Общество
21 февраля 17:03

Мы вместе

Псковичи собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?

Общество
16 февраля 12:50

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?