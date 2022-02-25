Псковская область выходит на плато по заболеваемости коронавирусом – Александр Нестерук

Псковская области выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом 25 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Псковской области на прошедшей неделе увеличилась на 37,8%, достигнув недельного показателя в 6 тыс. 675 случаев. По его словам, за последние пять недель это самый низкий темп прироста.

«Из отправленных на прошлой неделе 103 проб в Санкт-Петербург штамм омикрон был выявлен в 89 случаях, то есть в 88,4%», – отметил Александр Нестерук.

Руководитель Роспотребнадзора Псковской области также сообщил, что внебольничной пневмонией в регионе за прошедшую неделю заболели 358 человек, что на 28 случаев больше, чем неделей ранее.

Число ковидных пневмоний, по его словам, возросло на 105 случаев, с 81 случая до 186. Как отметил Александр Нестерук, в общей структуре пневмонии она занимает 52%.