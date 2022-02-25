В Псковской области проверят прохождение обязательной вакцинации работающими людьми старше 60 лет

Прохождение обязательной вакцинации от коронавируса работающими людьми страше 60 лет проверят в Псковской области. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом 25 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Губернатор напомнил, что срок проведения обязательной вакцинации всех работающих жителей Псковской области старше 60 лет истёк 14 февраля.

В связи с этим Михаил Ведерников поручил профильному комитету и региональному Роспотребнадзору активизировать системные проверки, напомнив, что основной группой риска на данный момент являются именно пожилые граждане.

Губернатор региона также подчеркнул, что необходимо в настоящее время сделать все возможное для проведения и ускорения темпов прививочной кампании. «Это сейчас наша общая и приоритетная задача», – уточнил Михаил Ведерников.