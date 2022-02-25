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Общество / Здоровье

Повышение уровня вакцинации позволит снять значительную часть ограничительных мер в Псковской области

25 февраля 2022 года, 12:16

Значительную часть противокоронавирусных ограничительных мер в Псковской области могут снять при повышении общего уровня вакцинации. Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 25 февраля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Если бы уровень вакцинации был на 20 процентных пунктов выше, то уже сегодня, выйдя на плато по заболеваемости, на этом оперштабе мы могли бы обсудить снятие значительной части ограничительных мер и, самое главное, вернуть плановую медицинскую помощь и дать возможность нашей региональной экономике полноценно работать», - отметил Михаил Ведерников. 

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время эпидемическая ситуация остается крайне напряженной. Так, суточное число заболевших коронавирусом на протяжении недели держится на отметке от 900 до 1 тысячи человек. В госпитализации, по словам Михаила Ведерникова, ежедневно нуждается порядка 40-50 человек. Многие из них в медучреждения обращаются уже в тяжелом состоянии.

Губернатор сообщил, что на текущей неделе коронавирусный коечный фонд в Псковской области был расширен до 805 мест, отметив, что на борьбу с пандемией шаг за шагом вынужденно привлекается все больше ресурсов.

Глава региона также обратил внимание и на то, что многие псковичи обманываются мнимой безопасностью омикрона, и подчеркнул, что данный штамм коронавируса безвреден только для вакцинированных людей. В частности, по словам врачей, большинство находящихся в стационаре пациентов не прошли курс вакцинации от COVID-19. Во многом это касается старшего поколения, страдающего хроническими заболеваниями, в категории которых на данный момент фиксируется наибольшее количество летальных исходов.

Кроме того, по словам Михаила Ведерникова, часть жителей Псковской области, которые за полтора года прививочной кампании не прошли курс вакцинации от коронавируса, формируют серьезную нагрузку на региональную систему здравоохранения. 

Михаил Ведерников подчеркнул, что в текущих условиях смягчить ограничительные меры в Псковской области нельзя. «Придётся ждать выхода на стабильную тенденцию к снижению заболеваемости», – подчеркнул он.

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