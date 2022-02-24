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Политика

Глава ветеранской организации Пскова: Наш президент иначе поступить не мог

24 февраля 2022 года, 17:05

«Наш президент иначе поступить не мог», - заявил о спецоперации на Украине член Общественной палаты Псковской области, председатель Совета Псковского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виктор Андреев. В беседе с корреспондентом «Псковской правды» он отметил, что давно кто-то должен был «приструнить тех, кто восемь лет подряд убивал жителей Донбасса».

«Мы, как люди военные и ветераны, собирались и обсуждали эту тему, и считаем, что наш президент умница и молодец. Мы все ждали, когда это свершится, потому что нельзя было дальше смотреть спокойно на ситуацию с русскоязычным населением на Украине и наращиванием военной мощи, которая могла быть использована против нас в любой момент», - подчеркнул Виктор Андреев.

Он обратил внимание на то, что война не нужна ни России, ни Украине, ни остальной Европе. «Уверен, что в войну это не выльется, думаю, что день-два и операция будет завершена», - заключил руководитель ветеранской организации.

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